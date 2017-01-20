Demir ve ailesi

Müzisyen Demir Demirkan, önceki gün eşi Seda İnce ve 9 aylık oğlu Atlas ile Akmerkez'de objektiflere takıldı. Bir süre önce ailece ABD'ye yerleşen ve müzik kariyerine orada devam eden Demirkan, "Yılın 6 ayını New York'ta, diğer 6 ayını ise Türkiye'de geçiriyoruz" diye konuştu.