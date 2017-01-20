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Arıca iddialı geliyor

Arıca iddialı geliyor
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi , 'Dönsen Bile' şarkısını bugün müzikseverlerle buluşturuyor. Arıca, "Hayranlarım bayılacak" dediği yeni single'ı için DJ Selami Bilgiç ile de işbirliği yaptı.
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