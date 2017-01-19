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Zirvenin sahibi Hande

Zirvenin sahibi Hande
Güzel oyuncu Hande Erçel, ya damgasını vurdu. Erçel, Somera'nın araştırmasına göre birçok ünlü oyuncuyu geride bırakarak 2016'nın sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular listesinde 1. sırada yer aldı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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