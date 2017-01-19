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Yağmur hapiste

Yağmur hapiste
Galatasaraylı yıldız Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, adrenaline doymuyor... Pilot olan Yağmur Hanım, önceki gün oğluyla ABD'deki efsane hapishane Alcatraz'a gitti. 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan adayı gezen , gördüklerinden çok etkilendi.

Hücreler, karanlık ceza odaları ve hapishanedeki ağır şartlardan çok etkilenen Yağmur Hanım, burada yaşadığı her anı da sosyal medyadan paylaştı.


* Yağmur Sarıoğlu, oğlu Sarp'la birlikte San Francisco'daki hapishanenin önünde böyle poz verdi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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