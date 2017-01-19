Yağmur hapiste

Galatasaraylı yıldız Sabri'nin eşi YağmurSarıoğlu, adrenalinedoymuyor... Pilot olanYağmur Hanım, önceki günoğluyla ABD'dekiefsane hapishaneAlcatraz'a gitti.1861-1963 yıllarıarasında cezaeviolarak kullanılanadayı gezenYağmur Sarıoğlu,gördüklerindençok etkilendi.
Hücreler,karanlık cezaodaları vehapishanedekiağır şartlardançok etkilenenYağmur Hanım,burada yaşadığıher anı da sosyalmedyadanpaylaştı.
* Yağmur Sarıoğlu, oğlu Sarp'la birlikte San Francisco'daki hapishanenin önünde böyle poz verdi.
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