Trump’ı örnek aldı!

Önceki akşam gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'de Serdar Ortaç rüzgarı esti. Popçu, eşinin parası için kendisiyle beraber olduğu dedikodularını şöyle eleştirdi: "Chloe'yi sevdim evlendim. 70 yaşındaki Trump bile 46 yaşındaki eşi Melania'yı sevmiş evlenmiş."