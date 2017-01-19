Yol Durumu
  1. Zirvenin sahibi Hande
  2. Kutlama Hakkı

Trump’ı örnek aldı!

Trump’ı örnek aldı!
Önceki akşam gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'de Serdar Ortaç rüzgarı esti. Popçu, eşinin parası için kendisiyle beraber olduğu dedikodularını şöyle eleştirdi: "Chloe'yi sevdim evlendim. 70 yaşındaki Trump bile 46 yaşındaki eşi Melania'yı sevmiş evlenmiş."
Etiketler:
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar