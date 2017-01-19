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Ters köşe yaptı

10 yıllık eşi Cansu Canduran’dan 2012 yılında boşanan Metin’in adı Topuz’dan önce pek çok güzelle anılmıştı.

Ters köşe yaptı
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yle aşk yaşadığı iddia edilen Gamze Topuz, ters köşe yaptı. Güzel oyuncu, önceki akşam eski futbolcu Tümer Metin'le Cihangir'de objektiflere takıldı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, mekan çıkışı habercileri atlamayınca çaresiz objektiflere böyle poz verdi. Metin'in lüks aracına binen Gamze Topuz, muhabirlerin 'hayırlı olsun' dileklerini gülümseyerek kabul etti.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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