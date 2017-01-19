Ters köşe yaptı

Eski basketbolcu KeremTunçeri'yle aşk yaşadığı iddiaedilen Gamze Topuz, ters köşeyaptı. Güzel oyuncu, önceki akşameski futbolcu Tümer Metin'leCihangir'de objektiflere takıldı.Yaklaşık 1 aydır birlikte olduklarıöğrenilen ikili, mekan çıkışıhabercileri atlamayınca çaresizobjektiflere böyle poz verdi.Metin'in lüks aracına binen GamzeTopuz, muhabirlerin 'hayırlıolsun' dileklerini gülümseyerekkabul etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.