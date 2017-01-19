Sevgili desteği

Genç kızların sevgilisi Aras Bulut İynemli, önceki akşam 'Olanlar Oldu' filminin kadrosundaki sevgilisi Bige Önal'ı galada yalnız bırakmadı. herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu aşkının performansına övgüler yağdırdı. Güzel oyuncuyla 1 yılı aşkın süredir birlikte olan Aras Bulut İynemli, sevgilisini gecede ilk tebrik eden isim oldu. İkili objektiflere böyle mutluluk pozu verdi.