Yol Durumu
  1. Prova yaptı
  2. Ekonomik Ziynet

Sevgili desteği

Sevgili desteği
Genç kızların sevgilisi Aras Bulut İynemli, önceki akşam 'Olanlar Oldu' filminin kadrosundaki sevgilisi Bige Önal'ı galada yalnız bırakmadı. herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu aşkının performansına övgüler yağdırdı. Güzel oyuncuyla 1 yılı aşkın süredir birlikte olan Aras Bulut İynemli, sevgilisini gecede ilk tebrik eden isim oldu. İkili objektiflere böyle mutluluk pozu verdi.
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar