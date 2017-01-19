Şahan Gökbakar'ın yeni filmi "Recep İvedik 5"in fragmanında tepkilere yol açan sahnesiyle ilgili kararını verdi.

Şahan Gökbakar, filmdeki o sahneyle ilgili kimseyi kırmak istemediğini söyleyerek o bölümü filmden kaldırılacağını açıkladı.

İŞTE ŞAHAN'IN AÇIKLAMASI:

Herkese merhabalar. Recep İvedik 5'in fragramanını yayınladık 2 gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle bizi karşıladınız 10 milyon aşkın bir izlenmeyle şu anda bizi onurlandırdınız çok teşekkür ederiz.

2. konuysa fragmandan bir sahneyle ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filmlerimi gülmek ve güldürmek için yapıyorum her zaman da böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin bil hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu bölümden bu sahneyi çıkartıyorum. Böylece kardeşliğimin, dostluğumun bir kanıtı olsun bu size, art niyetle filmin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi seviyorum, hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum"





