Prova yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, annelik provası yaptı. Tatlıtuğ'la yaklaşık 1 yıldır evli güzel stil danışmanı, Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau'nun 1 yaşındaki oğlu Xess Xava'yı sevdi. Minik bebekle çekilen karesini 'Sen çok tatlı bir bebeksin. Aşık oldum" notuyla yayınlayan Dizer'e takipçileri "Kucağına yakışmış" diye yorum yaptı.