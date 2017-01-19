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Prova yaptı

Prova yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, annelik provası yaptı. Tatlıtuğ'la yaklaşık 1 yıldır evli güzel stil danışmanı, Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau'nun 1 yaşındaki oğlu Xess Xava'yı sevdi. Minik bebekle çekilen karesini 'Sen çok tatlı bir bebeksin. Aşık oldum" notuyla yayınlayan Dizer'e takipçileri "Kucağına yakışmış" diye yorum yaptı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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