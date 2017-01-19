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New York çıkarması

Modacı , ’te defile yapacak. 400 bin dolar maliyetli defilede Çağla Şıkel baş manken olarak podyuma çıkacak

New York çıkarması
başarılı modacı Hakan Akkaya, dünya devleriyle aynı platformda yer alacak. Akkaya, Şubat'ta yapılacak New York Fashion Week'te; Victoria Beckham, Tommy Hilfiger ve Ralph Laurent gibi isimlerle aynı yerde kreasyonunu görücüye çıkaracak.

Akkaya'nın 'Freedom-Özgürlük' adındaki defilesinde ise Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Didem Soydan gibi modeller podyuma çıkacak. Yaklaşık 400 bin dolar harcanan defilede Akkaya imzalı 40 özel tasarım dünyaya tanıtılacak.



* Hakan Akkaya, dünyaca ünlü modacılarla aynı organizasyonda olmaktan dolayı çok heyecanlı. Türkiye'nin en gözde modellerinin başında gelen Çağla Şıkel, New York'ta da fırtına gibi esecek.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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