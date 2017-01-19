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Gönlü zengin

, yeni filmi ‘Olanlar Oldu’nun galasında gönülleri bir kez daha fethetti. Teröre meydan okuyan Demirer, ‘Kimse evinde oturmasın. Gerekirse oyunlarımızı bedava oynarız’ dedi

Gönlü zengin
Komedyen Ata Demirer'in merakla beklenen filmi 'Olanlar Oldu', önceki akşam Kanyon AVM'de düzenlenen galada görücüye çıktı. Geceye Demirer'in sözleri damgasını vurdu. Son dönemde ülkemizde gerçekleştirilen hain saldırılar nedeniyle evlere kapanılmaması gerektiğini söyleyen ünlü komedyen "Ne olursa olsun oynuyoruz. İnsanların evlerinden çıkmaları için gerekirse bedava oynayacağız" dedi.

Sözlerine "Evlere kapanmayacağız. Mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak" diye devam eden sanatçı, ekledi: "Sanat bize her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. O yüzden filmimize gelmek isteyip de gelemeyen herkese kapımız açık. Kahkaha dolu 2 saat geçirerek dertlerden sıkıntılardan uzaklaşsınlar." Demirer, bu sözleriyle hayranlarından büyük alkış alırken gönlünün de zenginliğini gözler önüne serdi.



Güzel oyuncular ve 'la başrolleri paylaşan , yarın vizyona girecek filmine tüm kahkaha severleri beklediğini söyledi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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