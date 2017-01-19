Gönlü zengin

Sözlerine "Evlere kapanmayacağız. Mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak" diye devam eden sanatçı, ekledi: "Sanat bize her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. O yüzden filmimize gelmek isteyip de gelemeyen herkese kapımız açık. Kahkaha dolu 2 saat geçirerek dertlerden sıkıntılardan uzaklaşsınlar." Demirer, bu sözleriyle hayranlarından büyük alkış alırken gönlünün de zenginliğini gözler önüne serdi.
Güzel oyuncular Seda Güven ve Tuvana Türkay'la başrolleri paylaşan Ata Demirer, yarın vizyona girecek filmine tüm kahkaha severleri beklediğini söyledi.
DOĞAN SAVAŞ
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