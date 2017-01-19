Yol Durumu
  1. Yağmur hapiste
  2. Prova yaptı

Gökçe aşka geldi

Gökçe aşka geldi
Yaklaşık iki aydır Efe Duru'yla birlikte olan Gökçe Bahadır, aşk sarhoşu. Tuna Kiremitçi'nin yeni albümünün tanıtımına önceki akşam aşkıyla katılan güzel oyuncu, gecede söylediği şarkıyla sevgilisini mest etti.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar