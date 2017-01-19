Ekonomik Ziynet

Sevilen şarkıcı Ziynet Sali'den ilginç tespit! 'Bir Melekten Hediye' adlı yeni şarkısının klibi için uçakta Best Model DoğanBayraktar'la kamera karşısına geçen Kıbrıslı sanatçı, partneriyle aşk hikayesini canlandırdı. Sali, önceki gün katıldığı bir radyo programında sorulan "Hiç uçakta aşkyaşadın mı?" sorusuna ise şu ilginç cevabı verdi: "Aşk her yerde ama business'dadeğil, ekonomide yaşanıyor."
* Sali, yönetmenliğini Nihat Odabaşı'nın yaptığı klipte partneriyle romantik sahnelere imza attı.
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