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Ekonomik Ziynet

Ekonomik Ziynet
Sevilen şarkıcı Ziynet Sali'den ilginç tespit! 'Bir Melekten Hediye' adlı yeni şarkısının klibi için uçakta Best Model Doğan Bayraktar'la kamera karşısına geçen Kıbrıslı sanatçı, partneriyle aşk hikayesini canlandırdı. Sali, önceki gün katıldığı bir radyo programında sorulan "Hiç uçakta aşk yaşadın mı?" sorusuna ise şu ilginç cevabı verdi: "Aşk her yerde ama business'da değil, ekonomide yaşanıyor."


* Sali, yönetmenliğini Nihat Odabaşı'nın yaptığı klipte partneriyle romantik sahnelere imza attı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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