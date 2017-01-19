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Çifte sıkıntı bitti

Çifte sıkıntı bitti
Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, önceki akşam baş başa yemekteydi. Önce yakışıklı oyuncunun yaşadığı rahatsızlık ardından da evlerini su basmasıyla sıkıntılı günler geçiren ünlü çiftin morali yerindeydi. Kaleli, "Yaşadığımız küçük sıkıntıları atlattık. Şimdi her şey yolunda" dedi.

Gözde çift, önceki akşam Armutlu'da bulunan bir hamburgercide yemek yedi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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