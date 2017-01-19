Cadılığı tuttu!

Asena Atalay, Şükran Ovalı’yla evlenen Caner Erkin’e nikahtan 3 gün sonra icra takibi başlattı. Eski eşinin mutluluğuna gölge düşürmekte ısrarlı olan Atalay, Erkin’den olan oğlunu da cici annesi Ovalı’ya karşı ‘Babanla bizi o cadı kadın ayırdı’ diye kışkırtıyor!
Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'inmutluluğuna Asena Atalay gölgesidüştü… Atalay, geçtiğimiz yılın başında6 yıllık evliliğini bitirdiği Beşiktaşlı yıldızınmutluluğu Ovalı'da bulmasıyla iddialaragöre özel bir klinikte psikolojik tedavigörmüştü. Ünlü sunucu, boşanmanın ardından"Caner'le iyi dostuz ve onun mutluolmasını isterim" dese de bu açıklamasınınarkasında duramadı. Şükran Ovalı ileCaner Erkin'in 2 Ocak'taki düğünlerininardından eski eşiyle etiketlendiği fotoğraflarıhesabından kaldıran ünlü sunucunun evliliğetepkisi bununla da kalmadı. Asena Atalay,sunucusu olduğu magazin programındaOvalı ile Erkin'in düğün haberini sunmadı.Bununla yetinmeyen Atalay, çiftin nikahından3 gün sonra Erkin'in yoksulluk nafakasınıödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icratakibi başlattı.
KABUS OLMAKTA ISRARLI!
Şoke olan Caner Erkin, aylık 10 bin liralıkyoksulluk nafakasını fazlasıyla ödediğinisöylese de ünlü sunucu, çiftin mutluluğunubozmakta kararlı… Atalay'ın şimdi deErkin'le eski evliliğinden olan 5 buçukyaşındaki oğlu Çınar'ı "Baban, bizi değilo kadını tercih etti. Babanla bizi ayıranve mutsuzluğumuzun sebebi olan o cadıkadınla asla konuşmayacaksın" diyerekŞükran Ovalı'ya karşı doldurduğu iddia edildi.Güzel oyuncunun ise aksine Çınar'a büyük birilgi ve sevgiyle yaklaştığı öğrenildi.
CANER KIYMETE BİNDİ!
Yıldız futbolcuyla olan evliliğinde adı Berkay'la aşk skandalına karışan Asena Atalay, yıllarca sanki bekarmış gibi yaşadı. Boşanırken "Maddi beklentim yok, ceketimi alıp çıkarım" diyen Atalay, önce eski eşine karşı icra takibi başlattı ardından da oğlunu Şükran Ovalı'ya karşı kışkırttı.
AŞKA 'OYUN'İMASI
Ünlü sunucu, Ovalı ile Erkin'in 2 Ocak'ta Roma'da dünyaevine girmesiyle akılları karıştıran bir paylaşıma da imza atmıştı. Instagram'daki fotoğrafına "Ocak ayı gidilecek oyunlar" notunu düşen Atalay'ın paylaştığı listedeki 'Önce Bir Boşluk Oldu, Gidince Ama Şimdi İyi' adlı oyun dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.