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  1. Ters köşe yaptı

Cadılığı tuttu!

, ’yla evlenen Caner Erkin’e nikahtan 3 gün sonra icra takibi başlattı. Eski eşinin mutluluğuna gölge düşürmekte ısrarlı olan Atalay, Erkin’den olan oğlunu da cici annesi Ovalı’ya karşı ‘Babanla bizi o cadı kadın ayırdı’ diye kışkırtıyor!

Cadılığı tuttu!
Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'in mutluluğuna Asena Atalay gölgesi düştü… Atalay, geçtiğimiz yılın başında 6 yıllık evliliğini bitirdiği Beşiktaşlı yıldızın mutluluğu Ovalı'da bulmasıyla iddialara göre özel bir klinikte psikolojik tedavi görmüştü. Ünlü sunucu, boşanmanın ardından "Caner'le iyi dostuz ve onun mutlu olmasını isterim" dese de bu açıklamasının arkasında duramadı. ile Caner Erkin'in 2 Ocak'taki düğünlerinin ardından eski eşiyle etiketlendiği fotoğrafları hesabından kaldıran ünlü sunucunun evliliğe tepkisi bununla da kalmadı. , sunucusu olduğu magazin programında Ovalı ile Erkin'in düğün haberini sunmadı. Bununla yetinmeyen Atalay, çiftin nikahından 3 gün sonra Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlattı.

KABUS OLMAKTA ISRARLI!
Şoke olan Caner Erkin, aylık 10 bin liralık yoksulluk nafakasını fazlasıyla ödediğini söylese de ünlü sunucu, çiftin mutluluğunu bozmakta kararlı… Atalay'ın şimdi de Erkin'le eski evliliğinden olan 5 buçuk yaşındaki oğlu Çınar'ı "Baban, bizi değil o kadını tercih etti. Babanla bizi ayıran ve mutsuzluğumuzun sebebi olan o cadı kadınla asla konuşmayacaksın" diyerek Şükran Ovalı'ya karşı doldurduğu iddia edildi. Güzel oyuncunun ise aksine Çınar'a büyük bir ilgi ve sevgiyle yaklaştığı öğrenildi.



CANER KIYMETE BİNDİ!
Yıldız futbolcuyla olan evliliğinde adı Berkay'la aşk skandalına karışan , yıllarca sanki bekarmış gibi yaşadı. Boşanırken "Maddi beklentim yok, ceketimi alıp çıkarım" diyen Atalay, önce eski eşine karşı icra takibi başlattı ardından da oğlunu Şükran Ovalı'ya karşı kışkırttı.



AŞKA 'OYUN' İMASI
Ünlü sunucu, Ovalı ile Erkin'in 2 Ocak'ta Roma'da dünyaevine girmesiyle akılları karıştıran bir paylaşıma da imza atmıştı. Instagram'daki fotoğrafına "Ocak ayı gidilecek oyunlar" notunu düşen Atalay'ın paylaştığı listedeki 'Önce Bir Boşluk Oldu, Gidince Ama Şimdi İyi' adlı oyun dikkat çekti.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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