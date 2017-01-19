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Bu tarz !

Bu tarz Cem Yılmaz!
Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Yeni filminin hazırlıkları için ev ve ofis arasında mekik dokuyan Yılmaz, yine siyahlara bürünmüştü. Saçları iyice kırlaşan komedyen, kırmızı çerçeveli gözlükleriyle ise tarzını konuşturdu.

Önceki gün Levent'te görüntülenen Yılmaz, tarzıyla yine ilgi odağıydı.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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