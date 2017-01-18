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Yaşlı kurt!

Fani Aysal, kendisine ihanet eden eşi ’ı ‘Birsu Eren’le yasak aşkım bitti’ sözü üzerine affedip boşanma davasını geri çekti. Ancak çapkınlıkta delikanlıları sollayan ünlü işadamının genç sevgilisiyle görüşmeyi gizlice sürdürdüğü iddia ediliyor...

Yaşlı kurt!
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, çapkınlıkta gençlere taş çıkartıyor. Yunan eşi Fani Aysal'la 8 yıldır evli olan başarılı işadamı, geçtiğimiz yıl kendisinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren'le yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Eşinin ihanetiyle yıkılan Fani Hanım, işadamına boşanma davası açtıktan sonra 4 yaşındaki kızıyla ABD'nin yolunu tuttu.

İŞİN ASLI BAŞKA!
Fani Hanım'ın yüklü bir tazminat talep etmesiyle uzayan boşanma sürecinde ise , yasak aşkıyla görüntü vermekte sakınca görmedi. Ancak kızları için evliliğini gözden geçiren Fani Aysal, işadamıyla arasındaki buzları geçtiğimiz yaz eritip Türkiye'ye dönüş yaptı. Herkes ünlü işadamının yasak aşkından vazgeçtiğini düşünürken işin aslı öyle değildi… Eşine Birsu Eren'le ilişkisinin bittiğini söyleyen Ünal Aysal'ın yasak aşkıyla görüşmeyi sürdürdüğü iddia ediliyor. Hatta işadamının yakın çevresi "Evliliğinin bitmemesi için Fani Hanım'a yalan söyleyen Ünal Bey'in genç sevgilisinden vazgeçmeye niyeti yok" iddiasını ortaya attı..



LÜKS HAYATA DEVAM
Yaz boyunca eşinin yatıyla Bodrum'da tatil yapan Fani Aysal, boşanma davasını geri çektikten sonra ABD'den döndü. Önceki gün kızıyla Akmerkez'de gezen Fani Hanım'ın yanından ise eşinin koruması ayrılmadı.

ÖZGE GÜRCAN/ÖZEL
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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