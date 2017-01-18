Yaşlı kurt!

Fani Aysal, kendisine ihanet eden eşi Ünal Aysal’ı ‘Birsu Eren’le yasak aşkım bitti’ sözü üzerine affedip boşanma davasını geri çekti. Ancak çapkınlıkta delikanlıları sollayan ünlü işadamının genç sevgilisiyle görüşmeyi gizlice sürdürdüğü iddia ediliyor...
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, çapkınlıkta gençleretaş çıkartıyor. Yunan eşi FaniAysal'la 8 yıldır evli olan başarılı işadamı, geçtiğimiz yıl kendisinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren'le yasakaşk yaşamaya başlamıştı. Eşinin ihanetiyle yıkılan Fani Hanım, işadamına boşanma davası açtıktan sonra 4 yaşındaki kızıyla ABD'nin yolunu tuttu.
İŞİN ASLI BAŞKA!
Fani Hanım'ın yüklü bir tazminat talep etmesiyle uzayan boşanma sürecinde ise Ünal Aysal, yasak aşkıyla görüntüvermekte sakınca görmedi. Ancak kızları için evliliğini gözden geçiren Fani Aysal, işadamıyla arasındaki buzları geçtiğimiz yaz eritip Türkiye'ye dönüş yaptı. Herkes ünlü işadamının yasak aşkından vazgeçtiğini düşünürken işin aslı öyle değildi… EşineBirsu Eren'le ilişkisinin bittiğini söyleyen Ünal Aysal'ın yasak aşkıyla görüşmeyi sürdürdüğü iddia ediliyor. Hatta işadamının yakın çevresi "Evliliğinin bitmemesi içinFani Hanım'a yalan söyleyen Ünal Bey'ingenç sevgilisinden vazgeçmeye niyetiyok" iddiasını ortaya attı..
LÜKS HAYATA DEVAM
Yaz boyunca eşinin yatıyla Bodrum'da tatil yapan Fani Aysal, boşanma davasını geri çektikten sonra ABD'den döndü. Önceki gün kızıyla Akmerkez'de gezen Fani Hanım'ın yanından ise eşinin koruması ayrılmadı.
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