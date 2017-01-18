Stüdyoya girdi

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Hande Subaşı, önceki gün yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Uzun süredir albüm yapacağı konuşulan güzel oyuncu, stüdyodan çektiği kareyi "En sevdiğim yer" notuyla paylaşarak müjdeyi verdi...