Yol Durumu
  1. Misafirperver Azra
  2. 6 yıl sonra muhteşem dönüş

Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Hande Subaşı, önceki gün yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Uzun süredir albüm yapacağı konuşulan güzel oyuncu, stüdyodan çektiği kareyi "En sevdiğim yer" notuyla paylaşarak müjdeyi verdi...
Etiketler:
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar