Şahane mutluluk

Yeni yıla girerken Vanlıminiklerin soğuktan korunmalarıiçin bin adet mont gönderen ŞahanGökbakar'ın yaptığı yardım yerineulaştı. Karpuzalan İlkokulu ileOrtaokulu öğrencilerinin yüzüpolislerin ilettiği montlarla güldü.
Miniklerin bu mutlu halinidün instagram'da paylaşan ünlükomedyen, "Güle güle kullanınçocuklar. Polis ablanıza dateşekkürler… Elleriyle giydirmişhediyenizi. Yüzünüzdekigülücüğe kurban olurumçocuklar" dedi.
'Recep İvedik 5'inheyecanını yaşayankomedyen, yardımlarıyerine ulaştıran Vanpolisi ve EmniyetMüdürü Suat Ekici'yeteşekkür etti.
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