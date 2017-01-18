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Şahane mutluluk

Şahane mutluluk
Yeni yıla girerken Vanlı miniklerin soğuktan korunmaları için bin adet mont gönderen Şahan Gökbakar'ın yaptığı yardım yerine ulaştı. Karpuzalan İlkokulu ile Ortaokulu öğrencilerinin yüzü polislerin ilettiği montlarla güldü.

Miniklerin bu mutlu halini dün instagram'da paylaşan ünlü komedyen, "Güle güle kullanın çocuklar. Polis ablanıza da teşekkürler… Elleriyle giydirmiş hediyenizi. Yüzünüzdeki gülücüğe kurban olurum çocuklar" dedi.



'Recep İvedik 5'in heyecanını yaşayan komedyen, yardımları yerine ulaştıran Van polisi ve Emniyet Müdürü Suat Ekici'ye teşekkür etti.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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