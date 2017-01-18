Romantik komedi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la geçtiğimiz yaz görüntülendikten sonra bu aşkın kaymağını uzun süre yiyen EbruŞallı, önceki gün 40yaşına girdi. Yeni yaşına girmenin mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Şallı, aşk şovunu doğum günü paylaşımlarında da sürdürdü.
Kendisine gelen isimsiz çiçekleri 'love'(aşk) mesajı ve kalpemojisiyle paylaşan ünlü sunucunun bu hareketine ise takipçileri gülüp geçti. Cem Yılmaz'la hala aşk yaşadığı imajını uyandırmak isteyen Ebru Şallı, komedyeni instagram'da takip ederken güzel sunucu Yılmaz'ın takiplistesinde bile yok!
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