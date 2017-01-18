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Romantik komedi

Romantik komedi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la geçtiğimiz yaz görüntülendikten sonra bu aşkın kaymağını uzun süre yiyen Ebru Şallı, önceki gün 40 yaşına girdi. Yeni yaşına girmenin mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Şallı, aşk şovunu doğum günü paylaşımlarında da sürdürdü.

Kendisine gelen isimsiz çiçekleri 'love' (aşk) mesajı ve kalp emojisiyle paylaşan ünlü sunucunun bu hareketine ise takipçileri gülüp geçti. Cem Yılmaz'la hala aşk yaşadığı imajını uyandırmak isteyen , komedyeni instagram'da takip ederken güzel sunucu Yılmaz'ın takip listesinde bile yok!
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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