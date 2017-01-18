Pankartlı jest

Gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'de önceki akşam sahne alan Hande Yener'e nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan doğum günü sürprizi… Şenol, 44 yaşına giren popçu için sahnede pankart açtırdı.



Aşkının sürpriziyle havalara uçan Yener, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Şenol'un fotoğrafını öpücüklere boğdu. Ünlü popçu, ilişkisiyle ilgili alaycı yorumlar yapanlara da sahneden ateş püskürdü.