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Misafirperver Azra

Misafirperver Azra
Azra Akın, önceki gün Hollanda'dan gelen misafirlerine İstanbul'u gezdirdi. Yabancı misafirlerini tarihi Kapalıçarşı'ya götüren Akın, bu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştirip "Güzel ülkemde güzel misafirlerim ile birlikte" yazdı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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