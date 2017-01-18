Korsan Berna

'Hoşgeldin Boyacı' adlı oyununun gösterimi için önceki gün Eskişehir'e giden Berna Laçin, Sazova Bilim ve Kültür Parkı'nı ziyaret etti. Güzel oyuncu, korsan kılığına girip verdiği bu poza "Korsana evet" diye espri yaptı.