Yol Durumu
  1. Onun arabası var güzel mi güzel
  2. Durmak yok!

Korsan Berna

Korsan Berna
'Hoşgeldin Boyacı' adlı oyununun gösterimi için önceki gün Eskişehir'e giden Berna Laçin, Sazova Bilim ve Kültür Parkı'nı ziyaret etti. Güzel oyuncu, korsan kılığına girip verdiği bu poza "Korsana evet" diye espri yaptı.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar