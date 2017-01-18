Hayalet kadın!

Demet Şener’in İbrahim Kutluay’la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza, kayıplara karıştı. ‘İkinci kadın’ iddiasının ardından İtalya’ya kaçan sosyetik güzel, sosyal medyada hakkında yapılan tüm yorumları sildirdi...
Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın11 yıllık evliliğinin bitmesine nedenolarak gösterilen Edvina Sponza, izinikaybettirmeye kararlı... Şener'in 'ikinci kadın'iddiasıyla 500 bin liralık tazminat istediğiSponza, hakkında yapılan haberleri internetsitelerinden sildirmek için İstanbul Sulh CezaHakimliği'ne başvurmuştu.
HABERLERDE BAŞARILI OLAMADI Başvurusu reddedilen sosyetik güzel, 3 çocukannesi ve tanınan bir kadın olarak "Toplum nezdindeitibarımı, saygınlığımı kaybetmek üzereyim.Kişisel haklarımın ihlali, hayatımda telafisimümkün olmayan zararlar doğuracak. Haberlerçocuklarımın ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor"diyerek soluğu İtalya'da aldı. Edvina Sponza,gazetecilerin ilgisinden ve takibinden kurtulmak içingittiği İtalya'da da boş durmadı...
SOSYAL MEDYADA İZİ KALMADI...
Hakkındaki haberleri internet sitelerindensildiremeyen sosyetik güzel, pes etmedi. Sponza,geçmişini silmek için bu kez milyonlarca kullanıcısıolan sosyal medyaya gözünü dikti. Sosyal bilgiplatformu Ekşi Sözlük'te hakkında yazılan tümyazıları İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ninkararıyla sildiren sosyetik yoga eğitmeni bununlada kalmadı. Facebook'ta kendi adına açılan sahtehesapları kapattıran Edvina Sponza, Twitter'danda izini sildi. Adeta sırra kadem basan Sponza, şusıralar gelişmeleri yasak aşk yaşadığı iddia edilenİbrahim Kutluay'ın da yeni yılı karşıladığıİspanya'da yakından takip ediyor.
GELMEYE NİYETİ YOK
Kutluay çiftinin kıran kırana geçeceği konuşulan ilk duruşması 27 Ocak'ta görülecek. Edvina Sponza'nın ise dava sonuçlanıp ortalık durulana kadar Türkiye'ye gelmeyeceği söyleniyor.
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