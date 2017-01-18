Yol Durumu
  1. Ofsayta düştü!
  2. Pankartlı jest

Hayalet kadın!

Demet Şener’in İbrahim Kutluay’la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği , kayıplara karıştı. ‘İkinci kadın’ iddiasının ardından İtalya’ya kaçan sosyetik güzel, sosyal medyada hakkında yapılan tüm yorumları sildirdi...

Hayalet kadın!
Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Edvina Sponza, izini kaybettirmeye kararlı... Şener'in 'ikinci kadın' iddiasıyla 500 bin liralık tazminat istediği Sponza, hakkında yapılan haberleri internet sitelerinden sildirmek için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuştu.

HABERLERDE BAŞARILI OLAMADI
Başvurusu reddedilen sosyetik güzel, 3 çocuk annesi ve tanınan bir kadın olarak "Toplum nezdinde itibarımı, saygınlığımı kaybetmek üzereyim. Kişisel haklarımın ihlali, hayatımda telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracak. Haberler çocuklarımın ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor" diyerek soluğu İtalya'da aldı. , gazetecilerin ilgisinden ve takibinden kurtulmak için gittiği İtalya'da da boş durmadı...

SOSYAL MEDYADA İZİ KALMADI...
Hakkındaki haberleri internet sitelerinden sildiremeyen sosyetik güzel, pes etmedi. Sponza, geçmişini silmek için bu kez milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medyaya gözünü dikti. Sosyal bilgi platformu Ekşi Sözlük'te hakkında yazılan tüm yazıları İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla sildiren sosyetik yoga eğitmeni bununla da kalmadı. Facebook'ta kendi adına açılan sahte hesapları kapattıran Edvina Sponza, Twitter'dan da izini sildi. Adeta sırra kadem basan Sponza, şu sıralar gelişmeleri yasak aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Kutluay'ın da yeni yılı karşıladığı İspanya'da yakından takip ediyor.

GELMEYE NİYETİ YOK
Kutluay çiftinin kıran kırana geçeceği konuşulan ilk duruşması 27 Ocak'ta görülecek. Edvina Sponza'nın ise dava sonuçlanıp ortalık durulana kadar Türkiye'ye gelmeyeceği söyleniyor.

ÖZGE GÜRCAN/ÖZEL
Etiketler:
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar