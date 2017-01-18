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Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Başarılı yönetmen Ferzan Özpetek'in 20 yıl aradan sonra İstanbul'da çektiği ilk filmi olan 'İstanbul Kırmızısı' 3 Mart'ta vizyona girecek. Büyük bir merakla beklenen filmin afişi ise önceki gün görücüye çıktı.

Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler'in oynadığı filmin afişinin paylaşılmasıyla da sadece Türkiye değil İtalya'da da heyecan doruğa çıktı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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