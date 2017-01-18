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Cenk ‘yeter' diyecek

Cenk ‘yeter diyecek
Genç ve başarılı popçu Cenk Taşdemir, ikinci single çalışması 'Yeter'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Taşdemir'e aranjesi ise İskender Paydaş'a ait olan albüm, 20 Ocak'ta müzik marketlerdeki yerini alacak.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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