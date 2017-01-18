Cenk ‘yeter' diyecek

Genç ve başarılı popçu Cenk Taşdemir, ikinci single çalışması 'Yeter'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Taşdemir'e aranjesi ise İskender Paydaş'a ait olan albüm, 20 Ocak'ta müzik marketlerdeki yerini alacak.