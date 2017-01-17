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Yorgunum dostlarım

Yorgunum dostlarım
Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Teoman, önceki akşam katıldığı bir davette ortaya çıktı. 50 yaşındaki rockçı yorgun görüntüsüyle dikkat çekerken soruları da yanıtsız bıraktı.
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