Uçuran klip!

Ziynet Sali'nin 2017'nin aşk şarkısı olmaya aday 'Bir Melekten Hediye' adlı parçası için kesenin ağzı açıldı. Sözleri Günay Çoban'a, bestesi Bülent Özdemir'e aranjesi ise Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klibi için 200 bin lira harcandı. Türkiye'nin uçakta çekilen ilk klibi olma özelliği taşıyan video için Kore'ye giden yolcu uçağı 48 saatliğine kiralandı.