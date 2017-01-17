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Süte hurmalı destek

Hamileliği boyunca organik beslenen , doğumdan sonra da kural bozmadı... 40 yaşında normal doğumla anne olan şarkıcı, sütü bol ve kaliteli olsun diye yaş hurma yiyor

Süte hurmalı destek
Geçtiğimiz hafta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, her annenin yaptığı gibi çocuğunun üzerine titriyor. Doğumdan önce memleketi Ordu'dan satın aldığı arsada yetiştirilen organik ürünlerle beslenen ünlü popçu, sütünün miktarı ve kalitesini artırmak için de çözümü doğal besinlerde buldu…

NEREDEYSE 4 KİLO...
Anneliği ileri bir yaş olarak kabul edilen 40'ında tadan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Umre'ye giden bir arkadaşından 10 kilo yaş hurma istedi. Hem bebeğinin kilosunu korumak hem de oğluna kaliteli süt vermek isteyen 'in oğlunun sağlığı için yaptığı bu hamle hayranlarından büyük alkış aldı. Hamileliği boyunca sağlıklı beslenen ünlü şarkıcı, yediklerine ve içtiklerine o kadar dikkat etti ki Azur Benan, 3 kilogram 750 gram ağırlığında dünyaya geldi… Bu arada Gülşen gibi ileri yaşlarda anne olan kadınlar, ünlü popçuyu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutup hamilelik ve doğum sonrası hakkında bilgi istiyor.

AYDIN HAMZA
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