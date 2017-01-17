Süte hurmalı destek

Geçtiğimiz hafta oğluAzur Benan'ı kucağına alanGülşen, her annenin yaptığıgibi çocuğunun üzerine titriyor.Doğumdan önce memleketiOrdu'dan satın aldığı arsadayetiştirilen organik ürünlerlebeslenen ünlü popçu,sütünün miktarı ve kalitesiniartırmak için de çözümü doğalbesinlerde buldu…
NEREDEYSE 4 KİLO... Anneliği ileri bir yaş olarakkabul edilen 40'ında tadan güzelşarkıcı, geçtiğimiz günlerde Umre'yegiden bir arkadaşından 10 kiloyaş hurma istedi. Hem bebeğininkilosunu korumak hem de oğlunakaliteli süt vermek isteyen Gülşen'inoğlunun sağlığı için yaptığı bu hamlehayranlarından büyük alkış aldı.Hamileliği boyunca sağlıklıbeslenen ünlü şarkıcı, yediklerineve içtiklerine o kadar dikkat ettiki Azur Benan, 3 kilogram 750gram ağırlığında dünyaya geldi…Bu arada Gülşen gibi ileri yaşlardaanne olan kadınlar, ünlü popçuyusosyal medyadan mesaj yağmurunatutup hamilelik ve doğum sonrasıhakkında bilgi istiyor.
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