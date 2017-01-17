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Selfie morali

Selfie morali
Ülker Sports Arena'da 'Parkenin Sihirbazları Türkiye İçin Omuz Omuza' sloganıyla düzenlenen organizasyona birçok sporcunun yanı sıra ünlüler de akın etti. Bu isimlerden biri Sarp Levendoğlu'ydu. 2 yıllık eşi Birce Akalay'la boşanmak üzere olan ünlü oyuncu, gittiği organizasyonda büyük ilgi gördü. , hayranlarıyla bol bol selfie çekip moral depoladı.
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