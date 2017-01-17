Yol Durumu
  1. Yorgunum dostlarım
  2. Cem’le evlilik yok

Şampiyon İrem

Şampiyon İrem
Popçu , Telifmetre'nin verilerine göre 2016'nın kazananı oldu. Klipleri Türkiye radyo ve televizyonlarında 84.636 kere yayınlanan Derici, 2016 yılını şampiyon olarak tamamladı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar