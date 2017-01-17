Yol Durumu
  1. Cem’le evlilik yok
  2. Jestman

Romantik alışveriş

Romantik alışveriş
Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile sevgilisi Ömür Gedik önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Mutfak alışverişi yapan ikili, objektifleri gülerek selamladı. İşlerinden arta kalan zamanları birlikte geçirmeye özen gösteren ünlü çift, alışverişi romantik bir akşam yemeğiyle noktaladı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar