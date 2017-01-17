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Rekorun ayak sesleri

Rekorun ayak sesleri
Şahan Gökbakar'ın 3 yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı 'Recep İvedik 5'in önceki akşam görücüye çıkan fragmanı rekor kırdı. Seyirciye önceki serilerde olduğu gibi kahkaha dolu anlar yaşatacağının garantisini veren filmin fragmanı ilk 24 saatte 5 milyon 200 binden fazla izlenerek büyük ilgi gördü.


Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı


2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7 buçuk milyon seyirci rakamına ulaşıp Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar'ın '' ile gişede yeni bir rekora imza atması bekleniyor…


ÖZGE GÜRCAN
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