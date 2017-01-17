Rekorun ayak sesleri

Şahan Gökbakar'ın 3 yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı 'Recep İvedik 5'in önceki akşam görücüye çıkan fragmanı rekor kırdı. Seyirciye önceki serilerde olduğu gibi kahkaha dolu anlar yaşatacağının garantisini veren filmin fragmanı ilk 24 saatte5 milyon 200 binden fazlaizlenerek büyük ilgi gördü.
2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7 buçuk milyon seyirci rakamına ulaşıp Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 5' ile gişedeyeni bir rekoraimza atması bekleniyor…
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