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Organik Biricik

Organik Biricik
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, önceki gün Akmerkez'deydi. Organik ürünler kullanmaya özen gösteren sosyetik güzel, cilt bakımında da doğallıktan yana olduğunu kanıtladı. Biricik Suden, kendisine birçok organik kozmetik ürün satın aldı.
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