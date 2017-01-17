Mutluluğun zirvesinde

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunda kayak pistlerinin tozunu attırdı. Kartalkaya'daki Kaya Palazzo'da kayak yapan Selin ve Abdullah Burnaz çifti karın keyfini oğulları Mustafa Cem'le çıkardı.



Eşi Emina Sandal ve oğullarıyla kayak keyfi yapan ünlü sanatçı Mustafa Sandal da gün boyunca büyük oğlu Yaman'la kaydı. Sandal "Şarkıcı olmasam kayak hocası olurdum" dedi.



