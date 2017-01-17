Müjde Gigi geliyor

Yılda iki kez Antalya'da muhteşem bir moda şovuna imza atan Dosso Dossi Holding'in ortaklarından Barış Eraslan, müjdeyi verdi… Eraslan, bugüne kadar İrina Shayk, Adriana Lima ve Miranda Kerr gibi dünyaca ünlü modelleri Türkiye'ye getiren Dosso Dossi'de bu yıl güzel model ve oyuncu Gigi Hadid'i ağırlamak istediklerini söyledi.