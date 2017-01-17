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Köpeğiyle bir örnek

Köpeğiyle bir örnek
Hataylı işadamı Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın'ın hayatında değişmeyen tek şey, köpeklerine olan sevgisi... Sosyetik ikoncan, çıktığı Aspen tatilini noktalayıp önceki gün Miami'ye döndü.

Tatilde en çok köpeklerini özleyen , Bambi isimli köpeğiyle bir mekana gitti. Bambi ile poz veren ikoncanın, köpeğiyle aynı tarz siyah-beyaz çizgili eşofman giymesi dikkat çekti.
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