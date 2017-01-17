Köpeğiyle bir örnek

Hataylı işadamı Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın'ın hayatında değişmeyen tek şey, köpeklerineolan sevgisi... Sosyetik ikoncan, çıktığı Aspen tatilini noktalayıp önceki gün Miami'ye döndü.
Tatilde en çok köpeklerini özleyen Süreyya Yalçın, Bambiisimli köpeğiyle bir mekana gitti. Bambi ile poz veren ikoncanın, köpeğiyle aynı tarzsiyah-beyaz çizgilieşofman giymesi dikkat çekti.
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