Kim nasıl soyuldu

Paris'te polis kılığında Kim Kardashian'ın 9 milyon Euro değerindeki mücevherlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 10 hırsız tutuklandı. Polis, soygunun fikir babasının 61 yaşındaki 'Eski Ömer' lakaplı Ömer Ait Khedache olduğunu belirtti. Olay yerinde parmak izi bulunan Khedache'ın avukatı Jean-Yves Lienard, zanlının bu delilleri kasten bırakıp bırakmadığı sorusunun kafaları karıştırdığını ima etti. Kim Kardashian'ın (36), nasıl soyulduğuna ilişkin polise verdiği ifadesi basına sızdı: Kapıda bir ses duydum. Kim o diye seslendim. Cevap gelmedi. Üzerimde sadece bornozum vardı, çıplaktım. Beni yatak odasına geri getirdiler ve yatağın üzerine ittiler...