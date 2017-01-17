Kaju’yla sevgi pozu

Uzun süredir eşi Pamir Kıraner ile ABD'de yaşayan Saadet Işıl Aksoy'un keyfine diyecek yok... Malibu'da yaşayan güzel oyuncu, sevimli köpeği Kaju ile eşinin objektifine böyle poz verdi.



Saadet Işıl Aksoy, bu fotoğrafın altına da "Bizi sadece sevgi kurtarabilir" notu düştü. Bu arada güzel oyuncu, son trende de uyarak 2 Mart 2016 doğumlu Kaju'nun adına instagram hesabı da açtı.