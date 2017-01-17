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Jestman

Jestman
Adı Hakan Sabancı'yla anılan Hadise, iddialar hakkında ilk kez konuştu! Geçtiğimiz haftalarda Sabancı'nın VIP aracıyla bir gece kulübünden çıkarken çekilen görüntüleri için konuşan şarkıcı, şu sözleriyle akılları iyice karıştırdı:

"Hakan, o gece bana güzel bir jest yaptı. Onun dışında bir aşk yok. Hakan'ın korumalarının görüntü alınmaması için şemsiye açması da benim isteğimle gerçekleşmedi. Benim kalbim her zaman dolu ve her an her şey olabilir. Olunca da bunu saklamam."
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