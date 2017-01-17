Adı HakanSabancı'yla anılanHadise, iddialarhakkında ilk kezkonuştu! GeçtiğimizhaftalardaSabancı'nın VIParacıyla bir gecekulübündençıkarken çekilengörüntüleri içinkonuşan şarkıcı, şusözleriyle akıllarıiyice karıştırdı:
"Hakan, o gecebana güzel bir jestyaptı. Onun dışındabir aşk yok. Hakan'ınkorumalarınıngörüntü alınmamasıiçin şemsiye açmasıda benim isteğimlegerçekleşmedi. Benimkalbim her zamandolu ve her an herşey olabilir. Oluncada bunu saklamam."
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