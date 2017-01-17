Hande çıldırdı!

Çiçeği burnunda çift Hande Doğandemir ile Mert Fırat, önceki gece barda kavga etti. Kızların Fırat’a ilgisini kıskanan güzel oyuncu, aşkına bardak fırlattı. Mert Fırat da güzel sevgilisine kızıp apar topar mekandan kaçtı
Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çiçeği burnunda aşıklar Hande Doğandemir'le MertFırat'ın ilişkisine nazar değdi… Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yakın dostlarıyla eğlenen oyuncu çiftin eğlencesi Uçankuş'un iddiasına göre kavgayla sonlandı. Dedikodulara göre mekandaki genç kızların Fırat'a ilgigöstermesi Doğandemir'i çileden çıkardı.
UYARILARA KULAK ASMAYINCA...
Sevgilisini uyaran Doğandemir, yakışıklı oyuncunun hayranlarıyla yakından ilgilenmeye devam etmesiyle öfkeden deliye döndü. Alkolün de etkisiyle sinirlerine hakimolmayan güzel oyuncunun Mert Fırat'la şiddetli bir şekildekavga ettiği öğrenildi. Yakın dostlarının güçlükle ayırdığı ikiliden Doğandemir'in tartışma sırasında sevgilisine bardakfırlattığı da konuşulanlar arasında…
'MERT ZATEN BENİ BIRAKTI!'
Olay sonrası güzel oyuncu, mekanı ön kapıdan tek başına terk ederken Fırat'ın ise arka kapıdan koşarak kaçtığı öğrenildi. Hande Doğandemir, mekandan çıkarken "Mert'i ve bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diye soran arkadaşlarına "Mert, zaten beni bıraktı" diyerek taksiye binip evinin yolunu tuttu. İkilinin, ilişkileri daha 1 ayını doldurmadan şiddetli bir kavgaya tutuşması ise "Cicimaylarında böyle olan daha sonra nasıl olur?" dedirtti.
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