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Hande çıldırdı!

Çiçeği burnunda çift ile Mert Fırat, önceki gece barda kavga etti. Kızların Fırat’a ilgisini kıskanan güzel oyuncu, aşkına bardak fırlattı. Mert Fırat da güzel sevgilisine kızıp apar topar mekandan kaçtı

Hande çıldırdı!
Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çiçeği burnunda aşıklar Hande Doğandemir'le Mert Fırat'ın ilişkisine nazar değdi… Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yakın dostlarıyla eğlenen oyuncu çiftin eğlencesi Uçankuş'un iddiasına göre kavgayla sonlandı. Dedikodulara göre mekandaki genç kızların Fırat'a ilgi göstermesi Doğandemir'i çileden çıkardı.

UYARILARA KULAK ASMAYINCA...
Sevgilisini uyaran Doğandemir, yakışıklı oyuncunun hayranlarıyla yakından ilgilenmeye devam etmesiyle öfkeden deliye döndü. Alkolün de etkisiyle sinirlerine hakim olmayan güzel oyuncunun Mert Fırat'la şiddetli bir şekilde kavga ettiği öğrenildi. Yakın dostlarının güçlükle ayırdığı ikiliden Doğandemir'in tartışma sırasında sevgilisine bardak fırlattığı da konuşulanlar arasında…

'MERT ZATEN BENİ BIRAKTI!'
Olay sonrası güzel oyuncu, mekanı ön kapıdan tek başına terk ederken Fırat'ın ise arka kapıdan koşarak kaçtığı öğrenildi. , mekandan çıkarken "Mert'i ve bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diye soran arkadaşlarına "Mert, zaten beni bıraktı" diyerek taksiye binip evinin yolunu tuttu. İkilinin, ilişkileri daha 1 ayını doldurmadan şiddetli bir kavgaya tutuşması ise "Cicim aylarında böyle olan daha sonra nasıl olur?" dedirtti.
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