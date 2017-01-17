Cem’le evlilik yok

Şovmen Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu, önceki akşam Harbiye Toy İstanbul'da görücüye çıkan 'Blue' adlı oyunu izledi. Yağtu, Yılmaz'la yeniden evleneceği hakkında şöyle dedi:



"Cem benim çok iyi arkadaşım. Tekrar evlilik gibi bir durum yok." Evlilik haberlerini kesin bir dille yalanlayan güzel oyuncu, bu konu hakkında son kez konuştuğunun da altını çizmeden geçemedi.