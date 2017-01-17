Cem’le evlilik yok

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Şovmen Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu, önceki akşam Harbiye Toy İstanbul'da görücüye çıkan 'Blue' adlı oyunu izledi. Yağtu, Yılmaz'la yeniden evleneceği hakkında şöyle dedi:
"Cem benim çok iyi arkadaşım. Tekrar evlilik gibi bir durum yok." Evlilik haberlerini kesin bir dille yalanlayan güzel oyuncu, bu konu hakkında son kez konuştuğunun da altını çizmeden geçemedi.
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