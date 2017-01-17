Başkan iş başında

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra başkanlığını yaptığı Gümüşlükspor'u 2015'te şampiyonluğa taşımasıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden Nejat İşler, bu defa da gençler için kolları sıvadı… L'officiel dergisine röportaj veren İşler, minik sporcuların kullanabileceği bir sporkompleksi yaptırmak istediğini açıkladı.
Genç sporcuların eğitimine büyük önem verdiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, küçük ve genç futbolcuların hayallerini gerçekleştirebilecekleri spor kompleksi için şusıralar sponsor arayışını sürdürüyor.
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