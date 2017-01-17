Afra tafra yaptı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya benzeyen ve son olarak 'İkinci Şans' adlı filmde oynayan manken ve oyuncu Afra Saraçoğlu, sözleşmeye aykırı davrandı. Esline Mankenlik Şirketi'nin sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, genç oyuncuya 53 bin liralık tazminat davası açtı. Maeyer, 14 yaşında iken ajansına eğitmek için aldığı Saraçoğlu'nun 5 yıl süreyle başka bir ajansla çalışamayacağını ve 18 yaşından küçük olduğu için sözleşmeyi feshedemeyeceğini iddia etti.



Ali OKTAY