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Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Engin Akyürek, başrolünü Fahriye Evcen'le paylaştığı atv'nin iddialı dizisi 'Ölene Kadar' için soluğu imaj danışmanı Adem Terzi'de aldı. Yakışıklı oyuncu, "Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başladık. Umarım seyirci de yaptığımız işi beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum" dedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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