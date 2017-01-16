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Yap boz aşıklar

Yap boz aşıklar
Uzun bir aranın ardından setlere geri dönen Bade İşçil, 'Eski Sevgilim' filmi için Tolgahan Sayışman'la kamera karşısına geçti. İkili, filmde 63 kez ayrılıp barışan bir çifti canlandırıyor. İlkbaharda sinemaseverlerle buluşacak olan filmin tanıtımı için poz veren İşçil ve Sayışman, hayranlarını heyecanlandırdı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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