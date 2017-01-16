Sınır ötesi aşık

Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen HakanSabancı, Bulgar güzeliMargo Cooper'da kararkıldı! Aslışah Alkoçlar'la ayrılığının ardından aralarında Hadise'nin de olduğu birçokgüzelle kaçamak yapan sosyetik çapkın, Top Modelof the World 2016 birincisi Cooper'ın İngiltere'deolduğunu öğrenince soluğu Londra'da aldı. Erkek arkadaşlarıyla önceki gün Londra'ya giden Sabancı'nınkaçamağı ise Bulgar güzelin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Önceki gün "İlk görüşte,son görüşte, sonsuzadek aşktı" sözünü Londra manzarası eşliğinde paylaşan Bulgar güzelin bu paylaşımını Sabancı beğendi. Cooper'la 2015 Kasım'ında Londra'da tanışan sosyetik işadamının 23 yaşındaki Bulgar güzelinin bu romantik paylaşımını beğenmesi ise "Sosyetikplayboy, gönlünün sultanınıen sonunda buldu" yorumları yaptırdı...
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