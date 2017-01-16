Yol Durumu
  1. Kıvanç bank
  2. Hazırlık tam gaz

Sınır ötesi aşık

Yaklaşık 3 aydır Margo Cooper’la flört ettiği konuşulan , Bulgar güzel için önceki gün soluğu Londra’da aldı...

Sınır ötesi aşık
Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen Hakan Sabancı, Bulgar güzeli Margo Cooper'da karar kıldı! Aslışah Alkoçlar'la ayrılığının ardından aralarında Hadise'nin de olduğu birçok güzelle kaçamak yapan sosyetik çapkın, Top Model of the World 2016 birincisi Cooper'ın İngiltere'de olduğunu öğrenince soluğu Londra'da aldı. Erkek arkadaşlarıyla önceki gün Londra'ya giden Sabancı'nın kaçamağı ise Bulgar güzelin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Önceki gün "İlk görüşte, son görüşte, sonsuza dek aşktı" sözünü Londra manzarası eşliğinde paylaşan Bulgar güzelin bu paylaşımını Sabancı beğendi. Cooper'la 2015 Kasım'ında Londra'da tanışan sosyetik işadamının 23 yaşındaki Bulgar güzelinin bu romantik paylaşımını beğenmesi ise "Sosyetik playboy, gönlünün sultanını en sonunda buldu" yorumları yaptırdı...
Etiketler:
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar