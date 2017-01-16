Yol Durumu
  1. Yap boz aşıklar

Sertab’ı yaktılar

Sertab’ı yaktılar
Güzelliğiyle genç meslektaşlarına taş çıkaran Sertab Erener, kuaförünün azizliğine uğradı. 52 yaşındaki popçu, sarı saçlarının rengini daha da açtırmak isteyince saçları yandı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erener, "Uzun saçtan sıkılınca kestirdim" dese de saçlarındaki yıpranma, değişikliğin mecburi olduğunun kanıtıydı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar