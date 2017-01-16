Sertab’ı yaktılar

Güzelliğiyle genç meslektaşlarına taş çıkaran Sertab Erener, kuaförünün azizliğine uğradı. 52 yaşındaki popçu, sarı saçlarının rengini daha da açtırmak isteyince saçları yandı.



Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erener, "Uzun saçtan sıkılınca kestirdim" dese de saçlarındaki yıpranma, değişikliğin mecburi olduğunun kanıtıydı.



Aydın HAMZA