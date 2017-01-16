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Kars hatırası

Kars hatırası
Güzel sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana, önceki gün Doğu Anadolu'da eşsiz bir tura çıktı. Kars'a giden ikili, eksi 21 derece soğuğa aldırış etmeden birbirinden keyifli anlar yaşadı. Ani Harabeleri'ni ziyaret eden sunucu, ardından soluğu Çıldır Gölü'nde aldı.

Donan göl üzerinde at arabalarıyla gezintiye çıkan 'la eşi Edhem Dirvana; Kars peynirinden bala, kazdan yoğurda kadar yörenin pek çok lezzetini de tatmayı ihmal etmedi. Ünlü sunucu, daha sonra yine eşiyle Erzurum'a geçip keyifli seyahetine devam etti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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