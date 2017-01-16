Kars hatırası

Güzel sunucu TanemSivar ile eşi Edhem Dirvana,önceki gün Doğu Anadolu'daeşsiz bir tura çıktı. Kars'agiden ikili, eksi 21 derecesoğuğa aldırış etmedenbirbirinden keyifli anlar yaşadı.Ani Harabeleri'ni ziyareteden sunucu, ardından soluğuÇıldır Gölü'nde aldı.
Donan göl üzerinde atarabalarıyla gezintiye çıkanTanem Sivar'la eşi EdhemDirvana; Kars peynirindenbala, kazdan yoğurda kadaryörenin pek çok lezzetini detatmayı ihmal etmedi. Ünlüsunucu, daha sonra yine eşiyleErzurum'a geçip keyifliseyahetine devam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.