Hazırlık tam gaz

Sevilen şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Şahin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Bebek bekleyen ünlü çift, ev için alışveriş yaptıktan sonra çocuk mağazalarına da uğramayı ihmal etmedi. İkili, objektifleri gülerek selamlayıp evlerinin yolunu tuttu.