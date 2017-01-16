Yol Durumu
  1. Sınır ötesi aşık
  2. Kars hatırası

Hazırlık tam gaz

Hazırlık tam gaz
Sevilen şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Şahin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Bebek bekleyen ünlü çift, ev için alışveriş yaptıktan sonra çocuk mağazalarına da uğramayı ihmal etmedi. İkili, objektifleri gülerek selamlayıp evlerinin yolunu tuttu.
Etiketler:
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar